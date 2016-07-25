Печерський райсуд арештував ретро-автомобілі Януковича

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Як зазначається в документі, з метою задоволення побутових потреб Януковича у "Межигір'ї" було створено ТОВ "Київуніверсалсервіс".

Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру МВС в Києві, у власності ТОВ "Київуніверсалсервіс" наразі перебуває значна частина транспортних засобів, виявлених у приміщенні "Музею ретро-автомобілів".

Загалом арешт накладено на 27 автомобілів.

«Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна», - йдеться в ухвалі суду.