Печерський райсуд арештував ретро-автомобілі Януковича
13:51, 25 липня 2016Суспільство
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Печерський районний суд Києва наклав арешт на ретро-автомобілі екс-президента Віктора Януковича, які знаходяться у "Межигір’ї".
Загалом арешт накладено на 27 автомобілів /discovery-kiev.com.ua
Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень.
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Як зазначається в документі, з метою задоволення побутових потреб Януковича у "Межигір'ї" було створено ТОВ "Київуніверсалсервіс".
Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру МВС в Києві, у власності ТОВ "Київуніверсалсервіс" наразі перебуває значна частина транспортних засобів, виявлених у приміщенні "Музею ретро-автомобілів".
Загалом арешт накладено на 27 автомобілів.
«Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна», - йдеться в ухвалі суду.
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