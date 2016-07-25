Мешканця Луганщині судитимуть за пограбування представника місії ОБСЄ

Як сказано в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня житель Сєвєродонецька відкрито заволодів майном (гроші та особисті речі) громадянина Нідерландів, представника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Зловмисника було оперативно затримано.

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На даний момент прокуратура направила до суду обвинувальний висновок стосовно грабіжника за ч.1 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж)) і ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений повторно).

Санкція ч.1 ст.186 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 120 до 240 годин, або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 4 років; санкція ч.2 ст.186 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.