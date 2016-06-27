На Миколаївщині відбулися зіткнення поліцейських з озброєними збирачами чужого врожаю, затримано 20 людей

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області, у результаті більш як 20 чоловік доставили до Баштанського відділу поліції.

За даними поліції, у затриманих вилучено п'ять одиниць зброї і дві фури зерна озимого ячменю.

Спочатку відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією правопорушення - ст. 186 КК України (грабіж).

Потім кримінальне провадження було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 187 КК України (розбій), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

"Вжитими заходами за скоєння цього кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України затримано 43-річного жителя Одеси - начальника охоронної фірми", - повідомили в поліції.

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Триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня у Миколаївській області до співробітників поліції звернувся директор фермерського господарства, який заявив, що біля села Христофорівка Баштанського району вночі 25 червня невідомі озброєні люди вийшли на поле збирати врожай зернових.

На місце прибули правоохоронці і спецназівці. Їм громадяни, які збирали врожай, заявили, що є представниками охоронної фірми і діють законно - на підставі наявної юридично оформленої документації.