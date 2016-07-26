"Хресна хода" УПЦ МП вийшла з оточення поліції на Житомирську трасу

Як передає кореспондент УНІАН, наразі учасники ходи йдуть у бік Києва.

Їх супроводжують автомобілі з правоохоронцями. Рух колони відбувається без ускладнень.

Рух транспорту на трасі в обидві сторони не відбувається.

Читайте такожУ Нацполіції запропонували учасникам "хресної ходи" проїхати на автобусах, ті не хочуть (фото)

Раніше повідомлялося, що близько 400 учасників "хресної ходи" УПЦ МП розташувалися на повороті на село Дмитрівка із Житомирської траси.

Нагадаємо, за маршрутом "хресної ходи" УПЦ МП в Києво-Святошинському районі Київської області було знайдено закладки гранат і димові шашки.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що представники правоохоронних органів заблокували прохід «хресної ходи» УПЦ МП вулицями Києва.