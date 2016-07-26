Правоохоронці заблокували прохід "хресної ходи" вулицями Києва - Аваков

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Силами Нацполіції і Нацгвардії МВС заблокувало прохід ходи вулицями Києва. Безпека громадян - вища за релігійні ритуали», - заявив міністр.

«Отримавши відповідну інформацію (про знаходження двох закладок гранат і димових шашок - УНІАН), у порядку запобігання можливим терористичним загрозам і провокаціям навколо хресної ходи православної церкви (МП) мною були дані вказівки втрутитися в порядок анонсованої організаторами ходи по місту Києву», - наголосив він.

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«Виявлені вранці муляжі мін і реальні бойові закладки з гранатами за запланованим маршрутом прямування не залишили у нас сумнівів у реальності погроз і провокацій», - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що за маршрутом «хресної ходи» на трасі у Києво-Святошинському районі знайдено дві закладки гранат і димові шашки.