За маршрутом "хресної ходи" знайдено дві закладки бойових гранат – Геращенко

Про це народний депутат із фракції "Народний фронт", позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Геращенка, на маршруті слідування "хресної ходи" виявлено закладки вибухових пристроїв.

"Тільки що фахівцями-кінологами Національної поліції за допомогою службових собак біля узбіччя доріг по ходу проходження хресної ходи в Києво-Святошинському районі Київської області були виявлені два муляжі вибухових пристроїв і дві закладки бойових гранат із димовими шашками", - повідомив Геращенко.

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Він відзначив, що "закладки бойових гранат типу Ф-1 були виявлені в 3-5 метрах від узбіччя, і у разі вибуху представляли реальну загрозу життю учасників хресної ходи".

На місці виявлення вибухових пристроїв працюють вибухотехніки з використанням робота-сапера.

Також Геращенко повідомив, що з метою запобігання можливому терористичному акту по ходу проходження представникам УПЦ МП запропоновано пересадити учасників "хресної ходи" на автобуси і прослідувати до місця богослужіння безпечним маршрутом.