Поліція блокує "хресну ходу" біля Дмитрівки під Києвом

Як передає кореспондент УНІАН, на місці перебуває близько 400 осіб.

З боку виїзду на трасу дорога перекрита мікроавтобусами з правоохоронцями. Вони чергують біля автомобілів.

Водночас на самій трасі кінологи перевіряють узбіччя на наявність вибухових пристроїв.

Читайте такожУ Нацполіції запропонували учасникам "хресної ходи" проїхати на автобусах, ті не хочуть (фото)

На місце прибув народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який поспілкувався з представниками духовенства.

З боку проїзду до села Дмитрівка ділянка дороги, де перебувають віряни, також перекрита автомобілями поліції.

За словами учасників ходи, мешканці села передали їм воду.

Учасники “хресної ходи” УПЦ МП вишикувалися в колону і намагаються знову вийти на Житомирську трасу з бокового проїзду, який веде до села Дмитрівка.

За словами народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вірянам ще не дозволяли продовжувати ходу, яку було призупинено у зв'язку із виявленням на трасі вибухонебезпечних пристроїв.

Учасники ходи стоять на дорозі і співають. В цей час куратори «хресної ходи» спілкуються з правоохоронцями.