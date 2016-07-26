Репресії в Криму: Київ вимагає від РФ припинити переслідування журналіста Семени

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

МЗС висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку з непоодинокими фактами зникнення громадян України, а також триваючими кримінальними переслідуваннями за політичними ознаками наших співвітчизників на тимчасово окупованій території АР Крим, наголошується у заяві.

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«Яскравим прикладом такого переслідування громадян України у зв’язку із їхньою професійною діяльністю є справа українського журналіста Миколи Семени, який утримується окупаційною владою на території українського півострова за надуманими обвинуваченнями у сепаратизмі», - додали в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві переконані, що «справа Миколи Семени є показовою для усвідомлення масштабів репресивної політики окупаційної влади в Автономній Республіці Крим, спрямованої на замовчування та приховування від громадськості ситуації критичного стану у сфері дотримання прав і свобод громадян на окупованій території, а також порушення прав журналістів і обмеження свободи слова».

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«Окрему стурбованість української сторони викликає факт загострення стану здоров’я Миколи Семени, що є черговим свідченням сталої для російських компетентних органів практики застосування тортур та інших заборонених методів під час проведення слідчих дій.

Вимагаємо від Російської Федерації як держави-окупанта припинити переслідування Миколи Семени та негайно його звільнити», - заявляють в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року так званий «прокурор Криму» Наталія Поклонська заявила про порушення російською ФСБ кримінальної справи проти кримського журналіста Миколи Семени за «заклики до порушення територіальної цілісності Росії».

Також Семену включили до списку терористів і екстремістів Росії.