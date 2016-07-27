В Одеській області державі повернуто прибережний ділянку вартістю 25 млн грн – прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, Господарським судом області на поточному тижні задоволено позов Білгород-Дністровської місцевої прокуратури в інтересах держави до будівельної компанії.

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Позовні вимоги прокуратури полягали в розірванні договору оренди земельної ділянки площею 32 га, яка знаходиться на узбережжі Чорного моря на території Миколаївської сільської ради.

Підставою для розірвання договору стала систематична несплата орендної плати з серпня 2015 року.

«Слід зазначити, що нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки рекреаційного призначення становить майже 25 млн грн», - підкреслили в прокуратурі.