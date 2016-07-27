Підозрюваний ГПУ Ковальов розповів, як його організація вивозила "беркутівців"

Ковальов підтверджує, що беркутівцям допомогли виїхати з бази, однак заявляє, що це було зроблено лише з метою не допустити зіткнень. Крім того, про необхідність вивезти бійців в той час говорили багато активістів Майдану, розповів Ковальов ТСН телефоном.

"У мене не було ніякої змови з вищим керівництвом МВС. На той момент, в 14-у році, ми дійсно допомагали всім, хто до нас звертався, по обидві сторони. В тому числі і міліції. В той момент всі намагалися піаритися з приводу "Беркута" і всі пропонували вивезти "Беркут" з Києва. Але вони чомусь намагалися вивезти, а сьогодні мені закидають, що я їм допоміг "втекти". Тобто тоді це називалося "вивезти", а зараз називають "допоміг втекти", - зазначає Ковальов.

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На уточнююче питання, хто ще в той момент займався вивезенням беркутівців з бази на Червонозоряному проспекті, голова організації повідомив: "Були і нардепи, і Автомайдан, і колишній очільник міноборони Гриценко з Автомайданом вивозили. Але чомусь не згадали жодних ані великих, ані малих депутатів, які про це говорили, а згадали лише нас".

Я був особистим ворогом Януковича, який знищив мій бізнес

"Дійсно до нас звернулися бійці, що була реальна загроза їм особисто, їх сім'ям. І вони дійсно звернулися за допомогою виїхати з бази. Дійсно ми попросили таксистів, яких ми знали – вивезіть людей за межі міста з речами. Хто були ці люди, куди вони поїхали з чим вони виїхали – я не знаю, я там особисто не був присутнім. Це був громадянський акт здорового глузду, щоб людей випустити. Тому що на той момент вони виконували свої службові обов'язки", - говорить Ковальов.

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Крім того, голова організації "Ніхто крім нас" не впевнений, чи були серед тих, хто виїхав саме бійці "чорної сотні", оскільки на базі в Києві на той момент знаходилися різні підрозділи.

Що стосується звинувачень у пособництві знищенню зброї, заявляє активіст - зброї цього ніколи не бачив і нічого про неї не знає, тим більше, що особисто у вивезенні бійців участі не брав.

Ковальов стверджує, що в діяльності його організації неможливо знайти й сліду сепаратизму та антиукраїнської діяльності, а проти минулої влади вони почали виступати ще до Майдану.

"Я був особистим ворогом Януковича, який знищив мій бізнес, мої підприємства за те, за що ми боролися. Та влада була нашим противником. Фатальним противником. Ми робили це для людей, за людей", - заявив Ковальов.

Нагадаємо, у причетності до розстрілів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в Києві повідомлені про підозру 26 "беркутівців", з них п'ятеро заарештовані, триває судовий розгляд. Не менше 20 "беркутівців" втекли.