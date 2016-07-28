Метро у Дніпрі добудують – Філатов і турецька компанія-підрядник Limak офіційно обмінялися контрактами

Керівництво компанії передало остаточний варіант угоди і необхідний пакет документів, що регулюватиме будівництво підземки. На офіційному обміні контрактами, які налічують близько тисячі сторінок кожен, були присутні також представники французької компанії-консультанта проекту Еgis та керівництво ПАТ «Київметробуд».

Борис Філатов назвав цю подію історичною для Дніпра. Він подякував усім, хто докладав неймовірних зусиль, щоб зробити угоду на завершення будівництва метрополітену можливою. Вартість контракту, укладеного з компанією Limak, складає 224 млн євро. Проект завершення будівництва підземки передбачає розбудову 3-х станцій в центральній частині міста. Їхня загальна протяжність матиме 4 км: це станції «Центральна», «Театральна» і «Музейна». Якщо буде технічна можливість, першою мають відкрити станцію «Центральна», адже найбільший пасажиропотік іде саме через центр міста. На цьому наголосив міський голова Борис Філатов. Фахівці кажуть: питання вивчатимуть додатково, та наразі особливих перешкод для цього немає.

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Турецькі підрядники добудовуватимуть метрополітен за новітніми австрійськими технологіями. За словами члена правління компанії «Лімак Іншаат Сана ве Тіджарет Анонім Ширкеті» Турхана Сердара Баджаксиза, це дозволить пришвидшити виконання робіт. Та головне – будівництво проходитиме з урахуванням особливостей ґрунтів Дніпра. «Ми мобілізуємося у повному обсязі, щоб виконати цей проект на всі 100% – так, як ми працюємо в інших куточках земної кулі», – запевнив Турхан Сердар Баджаксиз.

Планувалося, що будівництво триватиме протягом 5 років. Та представники турецької компанії наголошують – завдяки співпраці з «Київметробудом» і використанню їхнього досвіду, роботи зможуть завершити і за 4 роки. Їхній початок запланований на 20 вересня.

Очільник Дніпра також підкреслив – метрополітен може стати рентабельним. Основну роль у цьому зіграє завершення його будівництва. Крім того, за словами мера, в місті нарешті має з’явитися єдина логістична система транспорту. «Ніхто цим питанням не займався. Я, мабуть, перший мер, який до цього підходитиме з наукової позиції. Моє завдання як міського голови – навести лад у транспортній галузі. Пріоритет буде надано муніципальному електричному транспорту», – повідомив Борис Філатов.

Зазначимо, що будівництво метрополітену у Дніпрі почалося ще в 1982 році. З 1995 року в підземці працюють 6 станцій замість 9 запланованих. 13 квітня 2016 року турецька компанія Limak виграла тендер на продовження будівництва метрополітену. За прозорістю процедури слідкували фінансові донори проекту – Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк.