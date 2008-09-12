Гран-прі Форуму видавців у Львові отримав «Гамлет»

видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Львів. 12 вересня. УНІАН. Гран-прі XV Національної книжкової виставки-ярмарку «Форум видавців у Львові» під час урочистого відзначення переможців найбільшого книжкового ярмарку України отримала книга "Вільям Шекспір. Гамлет, принц данський" видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”.

Було відзначено витончений дизайн та стилістику видання, а також переклад, який здійснив письменник Юрій АНДРУХОВИЧ.

Львівське "Видавництво Старого Лева", яке спеціалізується на випуску дитячої літератури, отримало спеціальну нагороду від міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА – комп’ютер.

Вручаючи нагороду, Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що МВС України придбає тисячу книжок "Видавництва Старого Лева" і передасть їх у дитячі будинки на Луганщині.