У посольстві розповіли останні подробиці ДТП з українцями в Норвегії

Про це йдеться в коментарі посольства України у Королівстві Норвегія щодо розвитку ситуації довкола громадян України, які постраждали внаслідок аварії автобуса, повідомляє Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Facebook.

«Посольство уважно слідкує за розслідуванням правоохоронними органами Норвегії справи щодо ДТП з автобусом. Взяли до уваги їхнє рішення щодо тимчасового затримання громадянина України, який перебував за кермом у момент аварії», - наголосили в дипустанові.

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Зазначається, що посольством вживаються всі необхідні заходи з метою забезпечення прав та інтересів затриманого громадянина.

Зокрема, під час його опитування слідчими була забезпечена присутність консульського працівника посольства, отримано підтвердження норвезької сторони щодо надання з її боку адвоката та перекладача.

Крім того, четверо постраждалих внаслідок ДТП в Норвегії громадян України залишаються в лікарнях; за висновками норвезьких лікарів, вони мають провести там ще кілька днів для завершення курсу лікування.

«Лікарі констатують позитивну динаміку стану здоров’я всіх постраждалих громадян України. Двоє з них мають бути виписані вже протягом наступних 2-3 днів, завершення лікування інших двох громадян може потребувати на кілька днів більше», - зауважили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Норвегії за 100 км від м. Олесунд сталася дорожня аварія за участю туристичного автобуса з українцями. Одна людина загинула, понад 10 пасажирів травмовані.

Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.