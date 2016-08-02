ДТП у Норвегії: журналістка назвала ім'я загиблого українця (фото)
12:29, 02 серпня 2016Суспільство
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Загиблим внаслідок ДТП у Норвегії українцем виявився доцент кафедри динаміки, міцності машин й опору матеріалів НТУУ "КПІ" Богдан Яхно.
Унаслідок ДТП у Норвегії загинув українець / aftenposten.no
Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Олена Яхно - родичка загиблого.
Раніше норвезькі ЗМІ писали, що загиблий - відомий український тренер.
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Журналістка розповіла, що разом із загиблим в автобусі перебувала його дружина, вона вціліла.
Як повідомляв УНІАН, у Норвегії 30 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса з українцями. Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.
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