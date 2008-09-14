Список українських громадян, які загинули в авіакатастрофі

В результаті катастрофи літака Boeing-737 в Пермі загинули 18 іноземних громадян, зокрема громадяни Азербайджану, України, Німеччини, США, Китаю і Туреччини.

Як повідомили в прес-службі МНС Росії, в числі загиблих - 5 громадян України:

Дмитро Єфремов 1973 р.н.,

Вадим Голуб 1972 р.н.

Сергій Новожилов 1972 р.н.,

Вадим Нікулін 1974 р.н.,

Микола Попов 1975 р.н.

Також загинули 7 громадян Азербайджану:

Раффіг Абдуллаєв 1960 р.н.

Маммадалі Азізов 1958 р.н.,

Анвар Бадиров 1951 р.н.,

Акіф Джалалов 1949 р.н.,

Нуріда Мірзаєва 1986 р.н.,

Ісмагіл Сафієв 1976 р.н.,

Агіл Шабанов 1967 р.н.

Крім того, серед загиблих - громадянин Франції - Ерік Атлан; громадянин Китаю - Фанг Фанг 1982 р.н., громадянин Туреччини - Левент Нурі Кочак 1954 р.н., громадянин Італії - Томасо Мартінаццо, громадянин Німеччини - Хрістіан Собек 1973 р.н., а також громадянин США - Бабир Тайметов 1982 р.н.