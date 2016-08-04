На околиці Дніпра добудовують різнокольоровий сучасний дитсадок (фото)

Як повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація, площа 5 різнокольорових будівель надсучасного дитсадка складатиме 6 тисяч квадратних метрів

На даний момент вже виконано вже 90% робіт. На часі – оздоблювальні роботи, освітлення території, встановлення паркану.

«У створення садочку ми вклали все найкраще, що є у будівельній галузі. Всі матеріали сучасні, надійні та безпечні. Ми також використовували найновіші технології в утепленні, індивідуальному опаленні, дизайні. Щодня над зведенням садочку працює 280 будівельників», - каже директор підрядної організації Володимир Кононов.

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У садочку працюватимуть 4 ясельні та 8 дошкільних груп на 220 дітей.

«Тут буде багато цікавинок. Це велика ігрова, зимовий сад, кімната емоційного розвантаження, соляна кімната, сучасний комп’ютерний клас. Для роботи з дошкільнятами готуємо цікаві програми та методики», – розповіла завідувач садку Наталія Тільна.

Відкрити садочок у Слобожанському планують вже восени цього року.

За словами голови обладміністрації Валентина Резніченка, садочок у Слобожанському будується «з нуля» коштом обласного бюджету та місцевої об’єднаної територіальної громади, без допомоги держави, що є унікальним не лише для регіону, але й для всієї країни.