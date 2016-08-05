На Луганщині заочно судитимуть "міністра зв'язку" і "голову агентства держреєстру ЛНР"

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, зазначені особи заочно обвинувачуються у сприянні діяльності терористичній організації "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 КК України), у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України), а також зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України). Максимальна санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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Так, у період з листопада по грудень 2014 року обвинувачені ініціювали і дали згоду на призначення їх на так звані посади, які вони займають й досі.

Входячи до керівного складу терористичної організації "ЛНР", обвинувачені організують функціонування і діяльність самозваних органів виконавчої влади.

За даними на сайті "Ради міністрів ЛНР", "міністром зв'язку" є Михайло Сурженко.