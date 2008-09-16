Медведєв: ізоляція російського бізнесу має свої плюси

Закриття ряду світових ринків для російських виробників не стане катастрофою ні для країни, ні для бізнесу. З такою заявою виступив президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з правлінням бюро Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП). Його слова передає РІА "Новости".

На думку Медведєва, ізоляція потягне розвиток внутрішнього ринку. Утім, президент наголосив, що керівництву країни не хотілося б зниження об`ємів торгівлі.

Нагадаємо, що основні доходи російський бюджет одержує від експорту газу і нафти за рубіж. Крім того, на експорт працюють і багато інших галузей економіки, наприклад, металургійна.

Заяву Медведєва зроблено через кілька тижнів після того, як стало відомо, що Росія має намір припинити співпрацю щодо ряду договорів із Світовою організацією торгівлі. Цей торговий клуб об`єднує більше 150 країн світу, проте Росія в нього не входить. Переговори про приєднання до СОТ тривають вже більше десяти років.

За правилами СОТ жоден учасник організації не повинен бути проти приєднання до альянсу нового члена. Оскільки до СОТ входить, зокрема, Грузія, членство Росії в організації було вкотре поставлене під запитання війною в Південній Осетії.