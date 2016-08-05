ГПУ оприлюднила відео з закритих судових засідань над "торнадівцями"

Як повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, Головною військовою прокуратурою ГПУ в Оболонському районному суді м. Києва підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадження щодо командира роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» ГУМВС України в Луганській області Р.Оніщенка, а також 11 бійців роти за обвинуваченням у вчиненні ряду злочинів у складі злочинної організації, у тому числі тяжких та особливо тяжких.

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"Загалом, вказані особи обвинувачуються у створенні злочинної організації та вчиненні у її складі з грудня 2014 року до червня 2015 року на території Луганської та Донецької областей задоволення статевої пристрасті неприроднім способом із погрозою застосування фізичного насильства; перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалось насильством, погрозою застосування насильства, застосуванням зброї та спеціальних засобів; незаконного заволодіння транспортним засобом з погрозою застосування насильства; незаконне позбавлення волі та викрадення людини; катування; доведення особи до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження; самовільного присвоєння владних повноважень та звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь з використанням форменого одягу працівника правоохоронного органу; незаконного проникнення до житла та незаконного проведення в ньому огляду, вчинене службовою особою із погрозою застосування насильства; вимагання, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища та погрозою вбивства; вимагання офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів, що спричинило порушення роботи установи; незаконне заволодіння паспортом громадянина України", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, в окремих випадках кримінальне провадження може здійснюватися у закритому судовому засіданні.

У ГПУ пояснили, что дане судове провадження здійснюється у закритому режимі у зв'язку з дослідженням обставин злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості, а також через необхідність запобігти розголошенню обставин, які принижують гідність особи, а саме потерпілих.

"Такими обставинами є спосіб здійснення катування, що інкримінується обвинуваченим", - зазначили в ГПУ.

Крім того, однією з підстав здійснення судового провадження у закритому режимі є забезпечення безпеки потерпілих та свідків у кримінальному провадженні у вигляді нерозголошення під час судового провадження їх анкетних даних та зовнішності, оскільки ці особи подали відповідні заяви про застосування щодо них заходів безпеки відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, коментуючи на своїй сторінці у Facebook оприлюднене відео зазначив, що це є свідченням "людиноненависництва і жорстокого збочення під покровом патріотичних гасел".

"Дивіться люди та "захисники з фейсбуку" на ницість і оскал війни у подобі на вигляд людей з шевронами Торнадо, що носили міліцейські погони. Душили, били, грабували і калічили, гвалтували простих громадян Луганщини заради втамування збочених пристрастей і наживи. (...) Це дикий оскал людиноненависництва і жорстокого збочення під покровом патріотичних гасел. З ситою пикою кримінальних понять, що плює у очі матері зниклого безвісти і згвалтованого сина, в очі згвалтованих протягом кількох місяців натовпом нелюдів луганських жінок, в очі розчавленоі гідності простих мешканців Лисичанська та інших міст і селищ української території. (...) Дивіться і думайте. Це всього лише мізерна частина з того, що заборонено показувати на загал", - написав Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні ряду тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко в період з січня по середину березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

У той же день міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».