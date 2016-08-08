Тука запевнив, що українці не відчують воєнного стану в разі його введення

Про це в ефірі "112 Україна" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Я не бачу необхідності в цьому. Якщо ми цього не зробили до початку всіх цих подій, то зараз я, наприклад, не бачу (нічого) особливого, що треба робити", - говорить заступник міністра.

При цьому він зазначає, що воєнний стан в разі його введення не буде відчутно для більшості громадян.

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"Я спеціально переглянув закон "Про воєнний стан".... Ось, вибачте, в суспільстві досить часто панує така думка... Там показують, як зловили якогось корупціонера або того ж самого Єфремова. От, якщо був у нас воєнний стан, ми б зараз одного розстріляли, іншого повісили. Ну це ж маячня! Нічого цього в законі "Про воєнний стан" немає, вся судова гілка влади продовжує працювати у звичному режимі. Є певні обмеження щодо автопарку, є військові комендатури, але переважна більшість цивільних навіть і не відчують цього", - заявив Тука.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов закликав не боятися введення воєнного стану і не панікувати. 19 липня він заявив, що в разі загострення ситуації в зоні АТО Рада може розглянути питання про введення воєнного стану.