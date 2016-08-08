Правоохоронці затримали очолювану ланкійцем групу, яка переправляла мігрантів з Південно-Східної Азії до ЄС

Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області, правоохоронні органи у ніч на 7 серпня на території Києва та Закарпатської області одночасно затримали членів злочинної групи, яка незаконно переправляла громадян країн Південно-Східної Азії до Європейського Союзу через державний кордон України з Угорщиною.

Документування злочинної діяльності цієї групи, до складу якої входили громадянин Шрі-Ланка і двоє громадян України, тривало з середини липня цього року. Очолював групу іноземець, який постійно проживає у Чернігові.

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Встановлено, що вказані особи пообіцяли трьом громадянам Індії переправити їх через державний кордон України за грошову винагороду в сумі 100 тисяч гривень.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою Чернігівської області.

На сьогодні трьом особам вже повідомлено про підозру, готуються клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.