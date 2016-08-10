СБУ оголосила підозру затриманим у Львівській області терористам

Про це повідомив начальник УСБУ у Львівській області Віктор Андрейчук, передає РБК-Україна.

За його словами, крім 4 затримань, також були проведені обшуки у 6 осіб, які проходять по цій справі.

У затриманих було вилучено зброю та боєприпаси, які передали в зону проведення антитерористичної операції.

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У одного із затриманих терористів знайшли методичку, де детально описаний механізм створення організації, яка має повалити нинішню владу, в тому числі за допомогою зброї.

Більше подробиць Андрейчук не повідомив, посилаючись на "таємницю слідства".

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області правоохоронці зірвали спробу влаштувати вибухи на трьох ділянках міжнародних залізничних сполучень. Один з терористів був затриманий під час закладення вибухівки на мосту біля села Дубляни Львівської області. Він намагався чинити опір і відкрив стрілянину.