Понад 600 осіб, які вийшли на волю за "законом Савченко," знову заарештовано - Троян

Про це заявив перший заступник керівника Національної поліції Вадим Троян в інтерв'ю Цензор.Нет.

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"У нас бездумно приймають так званий "закон Савченко", і випускають 50 тисяч злочинців. Наприклад, у Київській області є знаменита банда Журавля. Скільки було судів, а тут вийшов "прекрасний" закон - і вони на волі. Можу озвучити кілька цифр. З останнього: з тих, що вийшли за "законом Савченко", тільки зараз заарештували за особливо тяжкі та тяжкі злочини 633 особи...", - заявив він.

За словами Трояна, це ті, кого вже встигли затримати: "з них тільки 17 вбивств, а в загальному 318 чоловік повернулися назад у в'язницю".