ГПУ зібрало докази щодо кримінальних злочинів Колесниченка та "беркутівців" під час виставки "Волинська різанина"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури України.

"Установлено, що колишній заступник начальника управління ГУ МВС України в м. Києві разом з командиром полку міліції "Беркут", його заступником, командиром роти та підлеглими співробітниками, діючи за вказівкою народного депутата України Колесніченка, перевищуючи владу та свої службові повноваження 8 квітня 2010 року під час проведення одного із відкритих заходів у Великій виставковій залі ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (йдеться про виставку "Волинська різанина: польські і єврейські жертви ОУН-УПА", яка тоді була організована Колісніченком-УНІАН), спровокували конфлікт та безпідставно застосували силу до відвідувачів цього заходу, затримавши 14 з них, серед яких був Герой України похилого віку, заподіявши їм тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що правоохоронці тоді перешкодили журналістській діяльності та застосували насильство і спричинили тілесні ушкодження журналісту одного з телевізійних каналів, який намагався задокументувати їхні незаконні дії.

В ГПУ заявляють, що "командиру полку міліції "Беркут", командиру роти та чотирьом підлеглим їх працівникам оголошено та вручено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України. Протиправні дії Колесніченка кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 365 КК України". При цьому, до слідчого судді внесені клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів.

"Крім цього, щодо двох підозрюваних, один з яких на даний час проходить службу в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України, а інший – в управлінні "Корпусу оперативно-раптової дії" (КОРД) ГУ Нацполіції в м. Києві, до суду внесені клопотання про відсторонення їх від займаних посад".

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В ГПУ нагадують, що стосовно Колесніченка, заступника начальника управління міліції та заступника командира спецпідрозділу "Беркут" судом надано дозволи на їх затримання та вони оголошені в розшук. Указаним особам повідомлено про підозру у встановленому законом порядку. Досудове розслідування знаходиться на завершальному етапі.

Як повідомляв УНІАН, Вадиму Колесніченку оголосили про підозру та оголосили в розшук ще в січні 2015 року.

Проти нього порушено ще одну справу за злочин - ч.3 ст. 110 КК України - який полягає у публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України, до виходу зі складу України її окремих регіонів.