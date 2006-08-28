10-річний хлопчик, збираючи гриби, упав на ніж

На Тернопільщині загинув 10-річний хлопчик, який під час збирання грибів упав на ніж.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар обласного прокурора Леся ДОЛІШНА, інцидент трапився у селі Фещуки Кременецького району. Хлопець пішов зі старшими збирати гриби. У певний момент його покликала мати і він, тримаючи у руках ніж, яким зрізав гриби, побіг до неї. Однак, зачепившись за гілку, хлопець впав. При цьому випустив ножа і впав прямо на нього таким чином, що перерізав сонну артерію. Хлопець помер по дорозі в лікарню.

За відсутністю складу злочину Кременецька прокуратура кримінальну справу за даним випадком не порушувала.