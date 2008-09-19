На похорон «Нікіти» з'їхалися байкери з усієї України (фоторепортаж)

Учора в Сімферополі байкери запалили свічки на згадку про 25-річну Ганну МИШУТКІНУ, яка розбилася на мотоциклі в аварії за участю автомобіля Bentley, за кермом якої був 24-річний Віталій ФАЙНГОЛЬД - син депутата Сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА.

Дівчина була відома в байкерських колах як «Нікіта». Учора ж відбулися похорони Г.МИШУТКІНОЇ.

Попрощатися з Ганною приїхали байкери з багатьох регіонів України.

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У Г.МИШУТКІН залишилася маленька донька.

Як повідомляв УНІАН, близько 3-ї години ночі 16 вересня в районі залізничного вокзалу Сімферополя мотоцикл «Сузукі» повертав, коли в нього врізався автомобіль Bentley, який рухався назустріч. Удар був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями.

Внаслідок ДТП загинула 25-річна водій мотоцикла «Сузукі». Водій Bentley, за даними ДАІ, отримав струс головного мозку. За даними місцевих ЗМІ, В.ФАЙНГОЛЬД перебуває в реанімації однієї з лікарень Сімферополя, у відділення журналістів не пускають.

Винуватець ДТП встановлюється.

Сімферопольського депутата І.ФАЙНГОЛЬДА в ЗМІ називають одним з найбагатших жителів Криму.

Фото Олексія Сувірова/УНІАН