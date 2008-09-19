Відбудеться Головний київський слем

Сьогодні о 19.00 (Києво-Могилянська академія, актова зала. вул. Сковороди, 2, ауд.1-217) в рамках другого літературно-мистецького фестивалю «Київська барикада» відбудеться Головний Київський слем. Учасники: Світлана Поваляєва (м. Київ), Павло Коробчук (м. Київ), Андрій Любка (м. Ужгород), Олексій Чупа (м. Донецьк), Анатоль Кукула (м. Львів), Олександр Демченко (м. Донецьк), Андрій Хаданович (м. Мінськ), Лариса Радченко (м. Львів), Олена Шпилевська (м. Харків), Ярослав Мінкін (м. Луганськ), Сергій Онищенко (м. Харків), В’ячеслав Абдурахімов (м.Харків). Ведучий: Артем Полежака

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