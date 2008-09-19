Рахунки пологового будинку заарештовані в інтересах родини померлої пацієнтки

Комунальне підприємство "Територіальне медичне об`єднання "Бердянська міська дитяча лікарня і пологовий будинок" виплачує 100 тис. грн. родині пацієнтки, яка померла після пологів.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердила заступник мера Бердянська з гуманітарних питань Оксана НЕВЗОРОВА.

"Дійсно, на сьогоднішній день рахунки КП "ТМО "Бердянська міська дитяча лікарня і пологовий будинок" арештовані й з них стягнуто 68 тис. грн. на виконання рішення суду про відшкодування збитків родині пацієнтки, яка близько 10 років тому померла через декілька днів після пологів у даній медустанові. Це частина стотисячної суми, яку суд зобов`язав виплатити: все, що було на рахунках ТМО, до моменту накладення арешту. Решта 32 тис. грн. виплачуватиметься за реструктуризацією", - розповіла О.НЕВЗОРОВА.

За даними ЗМІ Бердянська, 29-річна жителька портового міста, родині якої вдалося довести в суді провину медустанови в трагедії, померла в 1999 р. через 12 днів після народження доньки. Члени родини загиблою вважали, що причиною смерті молодої жінки стала халатність лікарів, що призвела спочатку до легеневої тромбоемболії, а потім і до летального результату й довели це і в суді першої інстанції, і в апеляційному суді.