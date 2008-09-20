У Луцьку розпочалася акція „Чисте повітря"

У Луцьку 19 вересня розпочалася акція „Чисте повітря". Вона триватиме протягом місяця до 18 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, розпорядження про це підписав Луцький міський голова Богдан ШИБА.

В рамках акції транспортні засоби перевірятимуть на наявність у їх викидах оксиду вуглецю та вуглеводнів. „Ті автомобілі, в яких порушено допустимі норми викидів шкідливих речовин в повітря не будуть допущені на вулиці нашого міста. Екологічні заходи будуть жорсткими", - наголосив мер.

До акції буде залучено правоохоронні органи та інші структури, які мають відповідне обладнання для здійснення перевірки транспортних засобів на наявність у їх викидах оксиду вуглецю та вуглеводнів.

За інформацією відділу екології Луцької міської ради, нині в Луцьку діє мережа підприємств, акредитованих в галузі вимірювання вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині і газовому пальному. Це підприємства "Волинь-авто", Українське товариство охорони природи, ВАТ "ЛУАЗ", Державна екологічна інспекція у Волинській області та ВАТ «Волиньавтомотосервіс».