Як боротися з депресією: шоколад, шопінг, кохання...

Восени чимало людей впадають у депресію. Фахівці пояснюють це синдромом "першого вересня" або "першого дня після відпустки".

Через зміну обстановки в людини розвивається стрес, її нічого не радує, мучить безсоння, а думки про майбутнє лякають. Якщо людину нічого не радує, вона погано спить і звинувачує себе в усіх смертних гріхах – у неї депресія.

Підняти собі настрій можна самотужки. Фахівці радять поласувати шоколадом, влаштувати собі шопінг, одягнути щось яскраве, прогулятися парком чи закохатися. Якщо не допоможе, варто звернутися до психолога, пише газета "Факти".

ICTV