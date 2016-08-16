Чубаров має намір створити Міжнародний комітет із захисту прав людини у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві. «Ми зараз розмовляємо з адвокатами, громадськими діячами про можливість створення Міжнародного правозахисного комітету, який би концентрував у своїй діяльності усі ті процеси, які відбуваються у Криму у сфері прав людини», - сказав Чубаров.

Читайте такожЧубаров виступає за закріплення на законодавчому рівні статусу кримських татар, караїмів і кримчаків

За його словами, політики, міжнародні правозахисні організації підтримають діяльність Комітету щодо забезпечення прав людини в Криму і вирішення питань безпеки людей, які там проживають.

«Найближчим часом ми зможемо оприлюднити принципи створення цього комітету. Я не думаю, що це буде така формалізована організація зі своїм статутом, я думаю, що це будуть декларації, оприлюднені рядом людей, і у своїй діяльності вони будуть акцентуватися виключно на наданні допомоги усім тим, хто піддається репресіям у Криму, їх сім'ям, дітям, і одночасно на залученні міжнародної уваги до питань забезпечення прав цих людей», - сказав Чубаров.

Він висловив надію, що Комітет знайде підтримку у низки громадських організацій, які працюють у сфері забезпечення прав українців, які проживають в окупованому Криму.

«Ми думаємо, що діяльність міжнародного правозахисного комітету - назвемо його умовно «Крим» - тут у нас ще є деякі міркування на тему назви та форми ... Цей міжнародний комітет спиратиметься перш за все на діяльність тих організацій, які протягом двох років опікувалися питаннями забезпечення прав людини», - сказав Чубаров.

«Зрозуміло, цей Комітет, у першу чергу, спиратиметься на можливості і досвід Меджлісу кримськотатарського народу, але ми тут бачимо необхідність запрошення до Комітету людей, які мають авторитетом як в Україні, так і за її межами, для того, щоб питання забезпечення прав людини, прав кримськотатарського народу, усіх людей, які живуть в окупованому Криму, зробити одним з головних питань у діяльності міжнародних організацій», - додав Чубаров.