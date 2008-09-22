Джорджа Майкла заарештували з наркотиками в туалеті

Популярний британський співак Джордж Майкл був арештований в туалеті одного з клубів на півночі Лондона за зберігання наркотиків, повідомляє The Sunday Mirror.

За словами представників правоохоронних органів, інцидент стався минулої п`ятниці. Музикант був доставлений в одну з поліцейських дільниць, де одержав попередження за зберігання наркотиків класу А і С - кокаїну і марихуани. Після цього його відпустили.

Це вже не перший арешт 45-річного Майкла. У 1998 році він був арештований за непристойну поведінку в громадському туалеті в Беверлі-Хіллс. Після цього співакові довелося зізнатися в своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. У 2006 році музикант був затриманий за водіння автомобіля в стані наркотичного сп`яніння, за що був позбавлений прав на два роки і засуджений до 100 годин громадських робіт.

Лента.ру