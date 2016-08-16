На Полтавщині відкрився національний Сорочинський ярмарок

Як передає кореспондент УНІАН, керівник проекту "Сорочинський ярмарок" Світлана Свищева зазначила, що свої досягнення на ярмарку представляє кожен район Полтавської області й більшість регіонів країни. Серед товарів, якими торгують на ярмарку, продукти харчування та напої, одяг та взуття, вироби з хутра, текстильні вироби, прикраси, садово-городній інвентар та сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали, мед, посуд і багато іншого.

Цього року на ярмарку також представлено експозиції В'єтнаму, Індії, Латвії, Білорусі, Грузії, Азербайджану, Шрі-Ланки та Пакистану.

"Усього на цей момент зареєстровано 376 підприємств, близько 400 підприємців і 480 народних майстрів", - сказала Свищева.

Щодня на різних сценах із 11:00 до 12:00 гостей ярмарку вітатимуть актори Полтавського музично-драматичного театру в образі письменника Миколи Гоголя та героїв його творів – Хіврі, Черевика, Афанасія Івановича та ін.

Особливою буде фольклорна частина ярмарку, стилізована під українське село. Тут свою продукцію пропонують народні майстри з Опішні, Петриківки та інших місць України, знаменитих своїми традиціями народних промислів. Велику популярність мають вишиванки, розписний керамічний посуд, колоритні іграшки.

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В історичних садибах гоголівських часів понад 40 народних майстрів проводитимуть різноманітні майстер-класи: вишивка, гончарство, лозоплетіння, орігамі, аквагрим, ляльки-мотанки, дідухи, бісероплетіння, вироби з полімерної глини, ковальські вироби, виготовлення вінків, солом'яних капелюхів, свічок тощо. Тут варитимуть ексклюзивні борщі, варенуху, галушки, ліпитимуть вареники. Все це можна буде спробувати.

На п'яти сценах протягом кожного ярмаркового дня проходитимуть народні свята, фестивалі, конкурси, виступи народних колективів. Зокрема, в п'ятницю, 19 серпня, об 11:00 на сцені "Млин" відбудеться свято "Святий Спас - збережи всіх нас": освячення яблук та меду, частування всіх відвідувачів. У суботу, 20 серпня, о 12:00 на Малій сцені пройде "Свято сала - національний продукт на національному ярмарку".

Вечорами на Головній сцені виступатимуть Ольга Полякова (16 серпня), Dzidzio (17 серпня), Олег Винник (20 серпня) та інші відомі артисти.

Урочисте закриття національного Сорочинського ярмарку-2016 відбудеться 21 серпня о 13:00.