У Тернополі будуть судити няню дитсадка, з вини якої постраждали діти

Як повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області, інцидент стався 2 грудня 2014 року в одному із дитсадків. Діти зачепили чайник, який няня залишила без нагляду у групі. Внаслідок цього окропом ошпарилися двоє хлопчиків. Один з них отримав опіки І-ІІ ступеня, які займали 15% поверхні шкіри і ускладнилися опіковим шоком І ступеня та розвитком опікової хвороби, тобто тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Другий хлопчик отримав опік І-ІІ ступеня, який склав 4% поверхні шкіри, віднесений до легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

Працівника дошкільного закладу обвинувачують за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу ("неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки").