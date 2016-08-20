На Рівненщині п’яного поліцейського затримали за кермом автомобіля

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції Рівненської області, 35-річний старший сержант поліції, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, керував автомобілем Fiat Bravo. Під час проведення освідчення газоаналізатор показав 1,76 проміле.

Патрульні склали стосовно поліцейського адміністративний протокол за ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Поліцейський перебував поза службою.

Відділ інспекції особового складу за цим фактом проводить службову перевірку.

Як заявив начальник ГУ НП у Рівненській області Сергій Князєв, незважаючи на 10-річний стаж роботи в органах внутрішніх справ, старшого сержанта буде звільнено з органів поліції.