Фінський студент, який розстріляв співучнів, ненавидів людство

Студент фінського коледжу, який застрелив у вівторок своїх товаришів з навчання і наклав на себе руки, залишив записи, де зазначено, що він готував свій напад з 2002 року (з 16 років), а також, що він ненавидів людство, повідомляє агентство Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

Поліція повідомила журналістам, що в рукописних нотатках студента Матті Йюхані Саарі містилася також згадка про те, що вирішення проблем – це Вальтер 22 калібру. Саме такий пістолет Саарі використав у нападі.

Саарі, за даними поліції, і раніше був помічений в небезпечній поведінці - він кілька разів влаштовував пожежу в своєму коледжі, застосовуючи "коктейль Молотова або щось в цьому роді".

Про стан психічного здоров`я злочинця поки не повідомляється.

Внаслідок стрільби 22-річного Матті Йюхані Саарі загинули десятеро людей. Сам винуватець помер у лікарні міста Тампере, куди був доставлений з пораненням в голову в критичному стані. Саарі намагався застрелитися з власного пістолета.

Влада Фінляндії оголосила середу, 24 вересня, днем трауру по загиблих у Каухайокі. Президент Фінляндії Тар`я Халонен і уряд країни висловили співчуття рідним і близьким загиблих і тих, що постраждали в результаті інциденту.