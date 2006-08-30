153 населені пункти в Україні залишилися без світла

Найбільше постраждав Крим

Впродовж 29 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у чотирнадцятьох областях сталося знеструмлення 153 населених пунктів. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишаються в АР Крим - 73 н. п., Херсонській області - 26 н. п., Львівській - 13 н. п., Донецькій - 12 н. п., Тернопільській - 8 н. п., Дніпропетровській - 3 н. п., Черкаській - 3 н. п., Миколаївській - 3 н. п., Волинській - 3 н. п., Івано-Франківській - 3 н. п., Закарпатській - 3 н. п., Київській - 3 н. п. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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