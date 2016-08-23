У Харкові жінку, яка стрибнула з двома дітьми під поїзд метро, лікуватимуть примусово
21:46, 23 серпня 2016Суспільство
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За клопотанням Харківської місцевої прокуратури №1 Шевченківський районний суд прийняв рішення про примусове лікування в психіатричній лікарні для жінки, яка разом з дітьми стрибнула під потяг метро на станції "23 Серпня".
Інцидент стався 11 травня на станції метро "23 Серпня" / metro.kharkov.ua
Про це повідомляє newsroom.kh.ua.
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За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, експертиза прийшла до висновку, що 34-річній жінці необхідно термінове лікування. Крім того, кілька тижнів тому за клопотанням прокуратури горе-матері змінили запобіжний захід - перевели з СІЗО в спецлікарня.
Нагадаємо, інцидент стався 11 травня на станції метро "23 Серпня". Жінка стрибнула під потяг і потягнула з собою дітей 6 і 10 років. На щастя, машиніст встиг вчасно загальмувати. В результаті НП ніхто не постраждав.
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