Посол Італії подякував українцям за квiти на вшанування жертв землетрусу
Посол Італії в Україні Фабріціо Романо подякував українцям за квiти на вшанування пам'яті жертв землетрусу, який стався в Італії в ніч на 24 серпня.
Про це Романо повідомив у Twitter.
"Дякую громадянам Украïни та представникам влади за квiти в пам'ять жертв землетрусу", - написав Романо.
Також у повідомленні дипломат встановив хештег до Міністерства закордонних справ та Адміністрації президента Петра Порошенка.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 24 серпня, в центральній Італії сталися два землетруси магнітудою 6 і 5,4. Поштовхи призвели до значних руйнувань у місті Аматріче. Коливання земної поверхні відчувалися в деяких містах центральної Італії, в тому числі в Римі.
За останніми даними кількість жертв землетрусу складає 241 особу.
Порошенко доручив Міністерству закордонних справ запропонувати Італії допомогу українських рятувальників у подоланні наслідків землетрусу.