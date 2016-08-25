Посол Італії подякував українцям за квiти на вшанування жертв землетрусу

Про це Романо повідомив у Twitter.

"Дякую громадянам Украïни та представникам влади за квiти в пам'ять жертв землетрусу", - написав Романо.

Також у повідомленні дипломат встановив хештег до Міністерства закордонних справ та Адміністрації президента Петра Порошенка.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 24 серпня, в центральній Італії сталися два землетруси магнітудою 6 і 5,4. Поштовхи призвели до значних руйнувань у місті Аматріче. Коливання земної поверхні відчувалися в деяких містах центральної Італії, в тому числі в Римі.

За останніми даними кількість жертв землетрусу складає 241 особу.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ запропонувати Італії допомогу українських рятувальників у подоланні наслідків землетрусу.