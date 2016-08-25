Влада Італії знизила кількість жертв землетрусу до 241 людини - ЗМІ

Про це повідомляє італійське видання ANSA. Як зазначає видання, департамент цивільного захисту за перевіреними даними знизив кількість осіб з 247 до 241 людини, які загинули у середу в результаті землетрусу у центральній Італії.

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Уточнена інформація з'явилась після того, як префектура Асколі переглянула дані про загиблих в районі Аркуата-дель-Тронто, знизивши їх кількість з 57 до 46. В той же час в районах Аматриче та Аккумолі кількість жертв зросла з 190 до 195 осіб.

Водночас зазначається, що ці дані є попередніми.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 24 серпня, в центральній Італії сталися два землетруси магнітудою 6 і 5,4. Поштовхи призвели до значних руйнувань у місті Аматриче. Коливання земної поверхні відчувалися в деяких містах центральної Італії, в тому числі в Римі.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ запропонувати Італії допомогу українських рятувальників у подоланні наслідків землетрусу.