У Львівській області жінка здійснила самоспалення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, Турковское відділення поліції 25 серпня надійшло повідомлення від медиків про те, що до них зі значними опіками тіла і дихальних шляхів доставили 41-річну мешканку одного з сіл району, яка від отриманих травм померла.

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Як встановили правоохоронці, 25 серпня близько 21.30 жінка у дворі власного будинку облила себе бензином і підпалила.

Причини події і мотиви, що спонукали жінку на такий крок, встановлюються. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).