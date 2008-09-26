Чи зручно готувати каву в бетономішалці?

У Криму працівники правоохоронних органів виявили два нелегальні цехи з виробництва фальсифікованої кави.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму, підпільне виробництво знайдене в Роздольненському і Білогорському районах автономії.

«В обох випадках розфасовували «каву» в умовах страшної антисанітарії, кавова суміш розмішувалася в бетономішалці», - зазначили в міліції.

Так, у Білогорському районі Криму цех функціонував близько двох місяців. Готова продукція транспортувалася на склад у Сімферополі, звідти реалізовувалася через торгову мережу. Виробничі обороти були достатньо потужними, на день фальсифікатори виробляли близько тонни готового до вживання сурогату. Під час огляду правоохоронці вилучили 4 пакувальні верстати, 2 конвеєри для безперебійного постачання сировини на верстати, близько 40 тонн готової продукції, більше тонни цукру, 500 мішків кави, близько 3 тонн сухого молока, 20 ящиків етикеток «Маккофе», приблизно 800 кг порожніх картонних коробок з написом «Маккофе». За попередніми підрахунками фахівців, сума збитків від дій фальсифікаторів перевищує 2 млн. грн.

У Роздольненському районі автономії в домоволодінні, що належить 35-річному чоловікові, також знайшли налагоджене підпільне виробництво розчинного кавового напою «Маккофе». У приміщенні були мішки з цукром, кавою і сухими вершками, стрічки з етикетками «Маккофе», картонна упаковка, ваги. «Під час огляду домоволодіння працівники міліції вилучили 3 верстати для виробництва фальсифікованої продукції, понад 15 тисяч одиниць готового фальсифікату (30 коробок, в яких було 500 пакетів «кави»), 50 мішків цукру, 50 мішків сухих вершків, 15 мішків розчинної кави, 8 бобін етикетки «Маккофе», - сказано в повідомленні. За попередніми підрахунками, сума збитків, заподіяних функціонуванням підпільного цеху, перевищує 600 тис. грн. Про вжиті заходи повідомили представникам сінгапурської компанії, яка є єдиним офіційним представником торгової марки «Маккофе» на території України.

Зараз відбуваються оперативно-слідчі заходи, спрямовані на встановлення інших епізодів злочинної діяльності фальсифікаторів.