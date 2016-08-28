Російський журналіст Олександр Щетинін знайдений мертвим у своїй квартирі в Києві

Про це повідомляє портал "Київ Оперативний" у Facebook. "Вночі 28.08.2016, у своїй квартирі на Костянтинівській, був знайдений мертвим журналіст Олександр Щетинін. Виявили Олександра на балконі його друзі, які прийшли привітати його з днем народження".

Олександр Щетинін є засновником інформаційного агентства "Новий регіон", яке в 2014 році розділилося на уральську і українську редакції. Журналіст відмовився від російського громадянства на користь українського і переїхав до Києва.