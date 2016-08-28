Російський журналіст Олександр Щетинін знайдений мертвим у своїй квартирі в Києві
09:47, 28 серпня 2016Суспільство
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Помер журналіст Олександр Щетинін. Інформації від правоохоронних органів про обставини смерті журналіста в даний час поки немає.
Журналіста в його квартирі знайшли друзі \ jtimes.ru
Про це повідомляє портал "Київ Оперативний" у Facebook. "Вночі 28.08.2016, у своїй квартирі на Костянтинівській, був знайдений мертвим журналіст Олександр Щетинін. Виявили Олександра на балконі його друзі, які прийшли привітати його з днем народження".
Олександр Щетинін є засновником інформаційного агентства "Новий регіон", яке в 2014 році розділилося на уральську і українську редакції. Журналіст відмовився від російського громадянства на користь українського і переїхав до Києва.
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