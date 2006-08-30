Західна Україна - лідер у кредитах на малий бізнес

Лідером з отримання в ПриватБанку кредитів на розвиток малого бізнесу є Західний регіон країни

Київ. 30 квітня. УНІАН. «Якщо розглядати програми мікрокредитування в регіонах, то безумовним лідером за обсягами продажів, за кількістю виданих кредитів є Західний регіон», - сказав на прес-конференції в УНІАН керівник Центру мікрокредитування КБ «ПриватБанк» Тарас ПОНОМАР.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на другому місці - Південний регіон країни, далі йдуть Центральний, Північний і Східний регіони.

При цьому Т.ПОНОМАР відзначив, що Східний регіон має потенціал розвитку програм мікрокредитування як індустріальний.

За інформацією банкіра, що стосується сфер мікрокредитування, то близько 60% кредитів зосереджено в торгівлі, 20% - сфера послуг, 10% - виробництво і 5% - сільське господарство.

Довідка УНІАН. З початку 2006 року «ПриватБанк» видав мікрокредити 37 тис. підприємцям, портфель мікрокредитів банку становить 295 млн. дол. США. На «Приватбанк» припадає 35% загального портфеля мікрокредитів українських банків.