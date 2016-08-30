Невтішна статистика: все більше українців хочуть переїхати жити за кордон (інфографіка)

Про це свідчать дані опитування компанії TNS Online Track.

Так, 65% респондентів вказали, що хотіли б виїхати з країни, з них - третина респондентів не мають можливості виїхати, 8% хотіли б виїхати тимчасово, поки ситуація не стабілізується, а 20% хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання.

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Серед жителів Західного регіону значно більше тих, хто не думав над цим (12%), в той же час значно більше і тих, хто хотів би виїхати тимчасово, поки ситуація в країні не стабілізується (14%).

Чоловіки, порівняно з вибіркою в цілому, частіше готові до переїзду на постійне місце проживання закордон (24%). Представники старшої вікової групи частіше (34%) не мають наміру залишати країну, ніж молодь (20%).

Зазначається, що опитування проводилося методом онлайн-опитування з 16 по 21 липня поточного року. Географія дослідження - вся Україна (крім АРК), міське населення, чоловіки і жінки у віці 18-55 років. Вибірка 1000 респондентів.