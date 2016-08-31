Росія розблокувала роботу Культурного центру України в Москві

Про це УНІАН повідомили співробітники Центру.

«За кілька місяців питання зрушилося з мертвої точки. Нового директора Володимира Іонова внесли до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Таким чином у нього з'явилося право підпису як у банку, так і у будь-яких інших установах. Це дозволяє вести фінансово-господарську діяльність, виплату зарплати, оплату комунальних платежів», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня керівник товариства «Провісник» Тарас Дудко заявив про блокування російськими органами влади роботи Культурного центру України.

«Вже майже 5 місяців Росія заблокувала роботу Культурного центру. Російська влада не реєструє нового директора Центру, призначеного державою Україна на цю посаду. Співробітники другий місяць не отримують заробітну плату», - сказав Дудко.

«Українська діаспора переконана – це саботаж із боку російської влади, в той час як у Києві та Львові російські центри продовжують працювати», - наголосив він.

Дудко пояснив, що діяльність Центру здійснюватиметься на основі міжурядової угоди України і РФ, підписаної у 1998 році. Згідно з цим документом, Центри реєструються як юридичні особи згідно із законодавством країни перебування.

Дудко повідомив, що Культурний центр багато років здійснював свою діяльність як некомерційна організація, однак влада РФ, посилаючись на зміни внутрішнього законодавства щодо таких організацій, відмовляється внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб зміни у відомості про нового директора.

На посаду директора Культурного центру в Москві 3 березня 2016 року Державним управлінням справами президента України призначений Володимир Іонов.