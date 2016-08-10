Росія заблокувала роботу Культурного центру України у Москві

Про це кореспонденту УНІАН у Москві повідомив керівник товариства «Провісник» Тарас Дудко.

За його словами, українська громадськість у російській столиці стурбована ситуацією, що склалася навколо Культурного центру України. Він нагадав, що за останні роки у РФ ліквідували Об'єднання українців Росії, Федеральну українську національно-культурну автономію українців Росії, тривають гоніння проти Бібліотеки української літератури у Москві.

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«Вже майже 5 місяців Росія заблокувала роботу Культурного центру. Російська влада не реєструє нового директор Центру, призначеного державою Україна на цю посаду. Співробітники другий місяць не отримують заробітну плату», - сказав Дудко.

«Українська діаспора переконана - це саботаж з боку російської влади, тоді як у Києві та Львові російські центри продовжують працювати», - підкреслив він.

Дудко пояснив, що діяльність Центру здійснюватися на основі міжурядової угоди між Україною і РФ, підписаної у 1998 році. Згідно з цим документом, Центри реєструються як юридичні особи, відповідно до законодавства країни перебування.

Дудко повідомив, що Культурний центр багато років здійснював свою діяльність як некомерційна організація, проте влада РФ, посилаючись на зміни внутрішнього законодавства щодо таких організацій, відмовляються внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб зміни до відомостей про нового директора.

«Склалася ситуація, коли у нового директора Центру відсутнє право підпису, як в банку, так і в будь-яких інших установах, що, у свою чергу, не дозволяє проводити фінансово-господарську діяльність, виплату зарплати, оплату комунальних платежів», - сказав Дудко.

На посаду Культурного центру у Москві 3 березня 2016 року Державним управлінням справами президента України призначено Володимира Іонова.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня російські радикали напали на Національний культурний центр України у Москві. Було зірвано і спалено державний прапор України.

Крім того, у травні перед Днем перемоги російські поліцейські зірвали державний прапор України з даху будівлі Національного культурного центру України в Москві.

Центр є держвласністю держави Україна і працює на підставі двосторонньої угоди з РФ.

Російський аналог - Російський центр науки і культури - розміщено в Києві за адресою: вул. Борисоглібська, 2.

Російські органи влади проводять кампанію зі знищення об'єктів культури, пов'язаних з Україною. 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури у Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Наталії Шаріної. 30 жовтня Шаріну було поміщено під домашній арешт. Слідчі заявили, що вона нібито розповсюджувала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».