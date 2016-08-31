Як пройшов ваш літній відпочинок? – опитування УНІАН

12:41, 31 серпня 2016
Суспільство
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Сьогодні, 31 серпня, останній літній день, який символізує кінець відпочинку і початок нового робочого чи навчального сезону.

Літній відпочинок / Фото УНІАН

З цього приводу УНІАН пропонує своїм читачам поділитися своїми враженнями щодо того, як пройшов їхній літній відпочинок.

Як повідомляв Погода УНІАН, в останній день літа в Україні трохи похолодає, на сході пройдуть дощі.

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