Як пройшов ваш літній відпочинок? – опитування УНІАН
12:41, 31 серпня 2016Суспільство
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Сьогодні, 31 серпня, останній літній день, який символізує кінець відпочинку і початок нового робочого чи навчального сезону.
Літній відпочинок / Фото УНІАН
З цього приводу УНІАН пропонує своїм читачам поділитися своїми враженнями щодо того, як пройшов їхній літній відпочинок.
Як повідомляв Погода УНІАН, в останній день літа в Україні трохи похолодає, на сході пройдуть дощі.
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