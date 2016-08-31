У ГПУ пообіцяли захист п'яти бізнесменам, які заявили про свавілля правоохоронців
21:28, 31 серпня 2016Суспільство
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Перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук 31 серпня зустрівся з п'ятьма бізнесменами, які звернулися за захистом своїх прав від свавілля окремих представників правоохоронних органів, і пообіцяв об'єктивний і всебічний розгляд поданих скарг і доказів.
Фото УНІАН
Як повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України, під час зустрічі, крім представників бізнесу та прокуратури, також були присутні «адвокат бізнесу» Оксана Мальована і народний депутат Оксана Продан.
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Практика спілкування з представниками бізнесу щодо захисту їх прав, які були порушені правоохоронними органами, запроваджена за ініціативою генерального прокурора України Юрія Луценка, який закликав українських бізнесменів направляти в ГПУ заяви про факти тиску і доручив Сторожуку займатися цим питанням.
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