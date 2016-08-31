У ГПУ пообіцяли захист п'яти бізнесменам, які заявили про свавілля правоохоронців

Як повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України, під час зустрічі, крім представників бізнесу та прокуратури, також були присутні «адвокат бізнесу» Оксана Мальована і народний депутат Оксана Продан.

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Практика спілкування з представниками бізнесу щодо захисту їх прав, які були порушені правоохоронними органами, запроваджена за ініціативою генерального прокурора України Юрія Луценка, який закликав українських бізнесменів направляти в ГПУ заяви про факти тиску і доручив Сторожуку займатися цим питанням.