У Львові боєць АТО змусив роздягнутись псевдовійськового, який жебракував у формі ЗСУ (відео)
12:43, 01 вересня 2016Суспільство
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У Львові боєць АТО провчив псевдовійськового, який на вулицях міста жебракував у формі Збройних Сил України.
Скріншот відео
Відповідне відео опубліковано на Youtube користувачем Status7411.
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На запитання учасника бойових дій на Донбасі, де саме "воював" жебрак, і чому він одягнув форму ЗСУ, той сказав, що у Миколаївській області.
Увага! Відео містить ненормативну лексику
Згодом боєць АТО змусив жебрака зняти форму ЗСУ.
У дописі до відео вказано: "Автор відео просить пробачення за те, що кинув кітель на землю. Це стара, мабуть, викинута кимось форма, яку після смітника натягли на себе цигани".
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