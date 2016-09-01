У Львові боєць АТО змусив роздягнутись псевдовійськового, який жебракував у формі ЗСУ (відео)

Відповідне відео опубліковано на Youtube користувачем Status7411.

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На запитання учасника бойових дій на Донбасі, де саме "воював" жебрак, і чому він одягнув форму ЗСУ, той сказав, що у Миколаївській області.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Згодом боєць АТО змусив жебрака зняти форму ЗСУ.

У дописі до відео вказано: "Автор відео просить пробачення за те, що кинув кітель на землю. Це стара, мабуть, викинута кимось форма, яку після смітника натягли на себе цигани".